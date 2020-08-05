С 1 сентября учебный год начнется в формате дистанционного обучения.

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Среднее образование

При положительной эпидемиологической ситуации малокомплектные школы в отдаленных населенных пунктах начнут обучение в традиционном формате.

Для учащихся начальных классов на основании заявлений родителей будут работать дежурные классы с соблюдением строгих санитарных мер. В одном классе может находиться не более 15 детей.

Заявления для обучения в дежурных классах принимаются в электронном виде (через классного руководителя).

Ожидается, что в формате дистанционного обучения будут обучаться 2,6 млн (79%) детей, в дежурных классах — 530 тыс. (17%) детей, в штатном режиме – более 157 тыс. (4%) учащихся малокомплектных школ.

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Дошкольные организации

По желанию родителей детей будут принимать в дежурные группы. Количество детей в этих группах не должно превышать 15 чел.

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Организации дополнительного образования

Дети будут учиться дистанционно или в малых группах на основании заявления родителей. В малых группах должно быть не больше 5 детей.

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Специальные организации образования

Для родителей и детей будут проводиться онлайн-консультации. Прием детей со сложными проблемами здоровья будет осуществляться индивидуально в порядке предварительной записи.