Туркестанская область готовится к новому учебному году

В новом учебном году школы Туркестанской области примут более 568 тысяч учеников.

Сегодня в области работают 1 106 школ, где обучаются более 550 тысяч детей и трудятся свыше 67 тысяч педагогов.

Заполняемость 29 «Школ будущего» уже достигла 95%. Для работы в новых учебных заведениях приняты 1 581 педагогов.

«В этом году планируется принять в первые классы рекордные 50 273 ребенка. Прием документов в первые классы в Туркестанской области проводится с 29 июня по 31 августа. На сегодняшний день приняты документы 44% от запланированного количества. В июне текущего года директора пяти школ проекта «Комфортная школа» посетили педагогический университет города Урумчи, где прошли обучение по использованию технологий искусственного интеллекта в образовании и обменялись опытом с китайскими коллегами», — Галымжан Орынов, руководитель управления образования Туркестанской области.

В Туркестанской области продолжается работа по повышению качества образования. По итогам 2025–2026 учебного года показатель качества знаний вырос до 60%, а средний балл ЕНТ составил 62,4, превысив среднереспубликанский уровень.

В регионе работают 1441 дошкольная организация, их посещают более 153 тысяч детей. Для повышения качества дошкольного образования продолжается работа по совершенствованию кадрового состава, а с 1 января 2027 года начнется поэтапное лицензирование детских садов. Уже сейчас ведется подготовка организаций к новым требованиям и предстоящему учебному году.

«Работа включает проверку документов, подтверждающих право собственности, обеспечение систем безопасности, медицинского обслуживания, организации питания, создания инклюзивной среды, оснащения учебным и игровым оборудованием, а также повышения квалификации педагогического состава. В марте–апреле 2026 года в 594 дошкольных организациях, работающих по государственному образовательному заказу, был проведен мониторинг. Проверка выявила ряд системных проблем. В частности, были обнаружены факты несоответствия фактических адресов заявленным данным, а также случаи начисления государственного финансирования за детей, которые фактически не посещали детские сады. По итогам проверки финансирование 974 мест государственного образовательного заказа было приостановлено. Благодаря этому удалось предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств на сумму около 64 миллионов теңге ежемесячно», — Галымжан Орынов, руководитель управления образования Туркестанской области.

К новому учебному году в Туркестанской области из бюджета выделили свыше 7 млрд теңге на закупку учебников. Более 60 тысяч школьников из социально уязвимых семей обеспечат необходимыми школьными принадлежностями.

Параллельно ведется подготовка образовательных учреждений к отопительному сезону: создаются запасы топлива, а 110 объектов образования планируют перевести на природный газ, что позволит ежегодно экономить около 180 млн теңге бюджетных средств.

Аким области Нуралхан Кушеров поручил до начала учебного года завершить ремонт школ, укрепить их материально-техническую базу, полностью обеспечить учащихся учебниками и мерами социальной поддержки, а также активнее внедрять технологии искусственного интеллекта в образовательный процесс.