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Министерство просвещения определило сроки обучения и каникул на 2026-2027 учебный год

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Редактор Юлия Машковская
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Фото pexels.com

Министерством просвещения Республики Казахстан утверждены сроки начала и завершения 2026-2027 учебного года, а также периоды каникул для школьников организаций среднего образования.

Учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 25 мая 2027 года.

Первая четверть продлится 8 учебных недель. Осенние каникулы составят 7 календарных дней — с 26 октября по 1 ноября 2026 года включительно.

Вторая четверть также продлится 8 учебных недель. Зимние каникулы составят 14 календарных дней — с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

Для учащихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы продолжительностью 7 календарных дней — с 8 по 14 февраля 2027 года включительно.

Третья четверть продлится 10 учебных недель. Весенние каникулы составят 7 календарных дней — с 22 по 28 марта 2027 года включительно.

Четвертая четверть продлится 8 учебных недель и завершится 25 мая 2027 года.

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