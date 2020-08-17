В двух селах Мактааральского района в строительстве домов задействовано около 2 тысяч рабочих.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в ходе очередного визита в Мактааральский район ознакомился с ходом строительных работ, а также встретился с жителями сел Оргебас и Фирдоуси.

Как известно, ситуация в районе с первых дней находится в центре внимания государства. Для ликвидации последствий наводнения и восстановления повседневной жизни района, были оперативно приняты необходимые меры, вместо разрушенных домов ведется строительство новых жилых домов.

Напомним, в двух населенных пунктах, где проживает около 4 тысяч человек, сегодня полностью заново отстраивают более 500 домов. На строительство каждого дома, пострадавшего в результате наводнения, государства выделило 17 млн тенге. В настоящее время возведены стены домов, проводятся работы по перекрытию крыш. В целом, в двух селах задействовано около 2 тысяч рабочих.

Вместе с тем, в районе ведется ремонт социальных объектов, восстанавливается инфраструктура. Кроме того, после ввода в эксплуатацию жилых домов, в населенных пунктах начнут асфальтировать улицы.