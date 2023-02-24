Строительство ж/д линии между Узбекистаном и Казахстаном

Новая линия позволит перевозить до 10 млн тонн грузов, об этом передает OTYRAR со ссылкой на podrobno.uz.

О железнодорожной линии «Дарбаза-Мактаарал» стало известно входе переговоров министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марата Карабаева и посла Узбекистана Саидикрама Ниязходжаева.

По словам Марата Карабаева в сфере промышленной кооперации Казахстан и Узбекистан реализуют 42 совместных проекта на 2,1 миллиарда долларов с созданием более 10 тысяч рабочих мест. Из них на территории Казахстана 29, в Узбекистане – 13.

Протяженность линии составит 106 км и поможет разгрузить пункт пропуска «Сарыагаш» и соединить Мактаральский район Туркестанской области с основной железнодорожной веткой.

Также на встрече стороны говорили об увеличении авиарейсов между двумя странами. Сейчас между Узбекистаном и Казахстаном выполняются 20 рейсов в неделю.