Чем запомнился Умирзак Шукеев

Сегодня Умирзак Естаевич Шукеев покинул пост главы Туркестанской области после того, как аким города горняков попался на коррупции. По данным Антикора, речь идет о 42 млн тенге. Предлагаем вспомнить, чем запомнился путь уже экс-акима южного региона Умирзака Шукеева.

Итак, за свою долгую и стремительную карьеру политик успел побывать в креслах акимов Костанайской области, Астаны, Туркестанской области, министра, вице-премьера, поработал в администрации президента, возглавлял фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына».

На пост акима самой густонаселенной области Умирзак Шукеев пришел в ферале 2019 года. Чем запомнился экс-глава жителям Туркестанской области?

Указом главы государства в июне 2018 года в Казахстане появилась новая область – Туркестанская, а областным центром стал город Туркестан. Немного позднее задачу развития нового региона и города возложили на Умирзака Шукеева. Самым большим достижением экс-акима стал сам Туркестан.

Там построили сотни объектов — визит-центр, центр «Ұлы дала», музей Ясауи, библиотека «Фараб», театр, первый в республике международный туристический и гостевой университет, спортивные объекты — ледовый дворец, школа олимпийского резерва, теннисный центр, спортивный комплекс имени Бекзата Саттарханова и конно-спортивный комплекс. Благодаря тотальной застройке и появлению новых рабочих мест в духовную столицу съехались сотни человек из разных уголков Казахстана.

В Туркестанской области в этом году завершится строительство 97 многоэтажных жилых домов, новоселье отметят 6 тысяч семей.

Практически сразу после назначения, акима ждало первое испытание. В июне 2019 года в Арыси прогремели взрывы. Более 40 тысяч человек были эвакуированы. Глава региона жил в Арыси и координировал работу штаба лично. Всего за два месяца рагромленный Арысь удалось восстановить.

Годом позже в Узбекистане прорвало Сардобинское водохранилище, в Мактаарале затопило сотни домов, полей и социальных объектов. Спустя время, для тысячи пострадавших семей построили новые дома.

Умирзак Шукеев внёс вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли Туркестанской области. По инициативе акима области реализованы проекты по получению двух-трёх урожаев в год с одного поля. Внедрены технологии капельного и дождевого орошения.

В Туркестане и Жетысайском районе начали собирать воду, которая в весенний период уходит в степь.

Решены проблемы водохранилища «Кенсай-Коскорган» и других, а также проблемы с водопроводной водой в Туркестане.

В окрестностях Туркестана создан «зелёный пояс», высажено около трёх миллионов деревьев.

Напомню, Умирзак Шукеев подал в отставку после дела экс-акима Кентау Даурена Махажанова. Его осудили за коррупцию. В этот же день Шукеев написал заявление. Президент отставку принял и назначил на пост главы Туркестанской области Дархана Сатыбалды.