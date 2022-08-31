Новым акимом Туркестанской области стал Дархан Сатыбалды

Место Умирзака Шукеева на посту главы региона займет Дархан Сатыбалды, передает OTYRAR.

Умирзака Шукеева освободили от должности акима Туркестанской области. Он подал в отставку после того, как его подчиненного — экс-акима Кентау Даурена Махажанова приговорили к 10 годам лишения свободы за коррупцию. Кресло Шукеева займет экс-посол Казахстана в Узбекистане, бывший аким Шымкента Дархан Сатыбалды.

Также Сатыбалды уже работал в структуре областного акимата — в 2015-2017 годах он был первым заместителем акима Южно-Казахстанской области при Бейбуте Атамкулове и Жансеите Туймебаеве.

Справочно: Дархан Сатыбалды родился в Сарыагашском районе в 1974 году 26 марта. В 1996 году окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени С. Сейфуллина по специальности «экономист-менеджер», в 2003 году — Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юрист». Кандидат экономических наук.

В 1991 году — Рабочий отделения «Коммунизм» Келесского района.

С 1996 по 1999 годы — Старший экономист ГКП «Келес» Келесского района, главный бухгалтер ТОО «Кураков и Ко» Акмолинской области.

С 2000 по 2002 годы — Ведущий, главный контролер-ревизор Управления контроля за исполнением бюджетных процедур в государственных учреждениях.

С 2002 по 2006 годы — Референт, консультант, главный эксперт и заведующий сектором отдела бюджетного планирования и финансового контроля Управления делами Президента Республики Казахстан.

С 2006 по 2007 годы — Директор ГКП «Жылу» акимата города Астаны, Работал в Комитете по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан.

С 2007 по 2010 годы — Заместитель директора бюджетного департамента, заместитель директора финансового департамента, заместитель председателя Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

С 2010 по 2013 годы — Начальник департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Заместитель заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.

С 2013 по 2015 годы -Аким Шымкента.

С 2015 по 2017 годы — Первый заместитель акима Южно-Казахстанской области.

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента (с 2018 года), член постоянного Комитета по социально-культурному развитию и науке (с 2018 года).

С 2019 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

Медали: «Ерең еңбегі үшін», «Астананың 10 жылдыгы», «За заслуги перед областью