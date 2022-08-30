Умирзак Шукеев поздравил с Днем Конституции РК

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сделал поздравительное обращение через официальный аккаунт акимата Туркестанской области в Instagram.

В своем поздравлении он отметил важность и незыблемость Законов РК, как основу Конституции и главную опору, обеспечивающую защиту свобод и прав граждан.

«Туркестанская область тоже развивается и развивается согласно современным требованиям. Началась новая эра в истории города. Это плод верховенства закона и стабильности. Победа единства нации. От всей души поздравляю всех с Днем Конституции. Желаю каждой семье безопасности, счастья, радости и благополучия!», — сказал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.