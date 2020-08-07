Абай Турханов, который исполнял обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, покинул свой пост.

По словам пресс-секретаря городского акимата, Абай Турханов покинул управление по своему желанию. Оказалось, что ушел Турханов еще 17 июля, но известно об этом стало только сегодня. Абай Турханов несколько раз был в роли руководителя управления транспорта, становился заместителем, затем вновь исполняющим обязанности начальника. Именно он отвечал за автомобильные дороги города, на него сыпались все камни по поводу ям и колдобин на асфальте, неровного тротуара или затяжного ремонта дорог.

И вновь место руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента вакантно. Может именно из-за такой большой текучки кадров состояние шымкентских дорог в таком плачевном состоянии? Когда некому держать ответ, пожурить подрядчиков за плохой асфальт или отреагировать на просьбы жителей починить дорогу или тротуар?