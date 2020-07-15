Городское управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог опять осталось без руководителя. Место руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента вакантно.

По состоянию здоровья, как подтвердил пресс-секретарь акима г. Шымкента Арай Есенбек, согласно поданному заявлению Талгат Хосчанов на прошлой неделе покинул пост.

Исполняет обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абай Турханов.

Турханов был в должности заместителя руководителя данного управления.

Как отметили в городском акимате, работа по введению системы электронного билетирования в общественном транспорте города продолжается. На следующей неделе в город поступит оборудование.