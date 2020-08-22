Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в самоуправстве, вымогавших деньги

В дежурную часть ОП г. Кентау с заявлением обратился местный житель о том, что два малознакомых человека, совершив самоуправство, вымогают у него деньги.

Как выяснили полицейские, ранее потерпевший ремонтировал два дома в г. Туркестан. Хозяев жилищ не устроило качество работы, и они потребовали у него 200 тысяч тенге. После чего мужчина обратился за помощью в полицию.

Полицейские установили личности указанных потерпевшим граждан. В результате ОРМ стражи порядка задержали подозреваемых, вымогавших деньги. Ими оказались двое жителей г. Туркестан.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР 389 УК РК «Самоуправство». В настоящее время проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняются все обстоятельства дела. Подозреваемые находятся под «залогом».