В эти минуты в ресторане «GRAND PRAGA», где в результате стрельбы один человек погиб, второй получил ранения, проводится следственный эксперимент.

Территория перед рестораном оцеплена сотрудниками полиции и спецподразделения.

Наш корреспондент работает на месте. По его словам один из подозреваемых после следственного эксперимента был посажен в припаркованный у здания микроавтобус. Проводятся следственные действия со вторым подозреваемым.

Напомним, сегодня в ходе брифинга главный полицейский Шымкента Ералы Жумаханбетов сообщил, что подозреваемые в стрельбе в ресторане задержаны.

И хотя подробностями задержания он делиться не стал, как нам сообщили инсайдеры, троих подозреваемых задержали вчера ночью в Алматы, откуда они, якобы планировали бежать в Кыргызстан. Но пока официального подтверждения этой информации нет.

Инцидент произошел 10 августа. В результате стрельбы в ресторане «Гранд-Прага» два человека получили огнестрельные ранения. Один из них скончался на месте, второй — доставлен в больницу, где его прооперировали и извлекли две пули.

По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство) и по статье 287 УК РК (Незаконное хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия).