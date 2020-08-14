Первые вылеты состоятся 14 сентября. Sunday Airlines возобновляет рейсы в Египет.

Туристические пакеты уже в продаже во всех туристических агентствах Казахстана. Авиакомпания начинает выполнять прямые перелеты по направлениям «Нур-Султан – Шарм-Эль-Шейх» и «Алматы – Шарм-Эль-Шейх» дважды в неделю. На рейсах предусмотрены удобные стыковки с городами Казахстана.

А вот из Шымкента прямые рейсы по направлениям «Шымкент – Шарм-Эль-Шейх» возобнавятся в октябре этого года, тогда же казахстанцам станут доступны прямые рейсы «Костанай – Шарм-Эль-Шейх». Порадует и то, что стоимость туров в составе туристического пакета в среднем не претерпела каких-либо изменений и осталась на уровне предложений прошлого года.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ТУРИСТАМ:

Правительство Египта приняло решение разрешить прибытие на курорты Шарм-Эль-Шейх и Хургада без обязательного предварительного прохождения ПЦР-тестов для туристов, прибывающих прямыми чартерными и регулярными рейсами.

Для туристов, прибывших прямыми рейсами в Шарм-Эль-Шейх или Хургаду и желающих передвигаться по Египту (в другие города и регионы), обязательно наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не позднее 72 часов до начала передвижения.

Для пассажиров, путешествующих транзитом через третьи страны или города (включая Каир и Александрию), так же необходимо обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сроком не позднее 72 часов.

Анастасия Новикова