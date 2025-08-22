Полиция начнёт отслеживать все поездки казахстанцев

С 31 августа в Казахстане вступают в силу новые правила передачи данных о пассажирах транспорта в правоохранительные органы. Теперь полиция и госструктуры будут получать сведения обо всех авиаперелётах, поездках на поездах и морских судах, передает BAQ.KZ.

Согласно приказу и.о. министра транспорта № 260, при покупке билета пассажиры обязаны указывать свои персональные данные: ФИО, документ, маршрут и дату отправления. Эти сведения автоматически будут передаваться в государственные органы.

Для авиаперелётов требования ещё строже. Уже через 30 минут после окончания регистрации авиакомпании должны предоставлять полные списки пассажиров и экипажа с паспортными данными, гражданством, полом, датой рождения, местами в салоне и даже информацией о багаже.

Железнодорожные перевозчики обязаны передавать данные о каждом билете через систему «Экспресс» пять раз в сутки, а морские компании — до четырёх раз в день.

Как пояснили в Минтрансе, нововведение соответствует международным стандартам ВТО, ИАТА и ИКАО и направлено на повышение безопасности. Однако фактически это означает, что все поездки казахстанцев теперь окажутся под контролем силовых структур.