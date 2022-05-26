Туристам советуют не посещать страны Африки, а как же Египет?

Не опасно ли ехать в Египет после того как в африканских странах начала распространяться обезьянья оспа? Туроператоры в один голос твердят — нет.

Ведь в этой стране пока случаев заболевания не было. А вот ехать в страны центральной Африки не советуют. Хотя казахстанцев, которые хотели бы их посетить не так и много.

Страны Африки казахстанцы выбирают для отдыха не так часто. Конго, Нигерию, Судан — те государства, где распространяется оспа обезьян не так популярны. Туда едут только пресыщенные туризмом граждане. А таких в нашей стране немного. Зато отдых в Египте у казахстанцев популярный. Но желающих отдохнуть на берегу красного моря, после новостей об обезьяньей оспе меньше не стало.

«Пока у нас даже никто не спрашивает по поводу оспы в Египте, хотя это африканская страна, она находится на севере, а очаг оспы он находится ближе к экватору. В Египте не было обнаружено еще ни одного случая заболевания оспой«, — говорит Андрей Шаповалов, директор турфирмы.

По данным комитета санэпидконтроля, оспу обезьян выявили в странах Африки а также еще в 14 государствах где ее раньше не регистрировали. Некоторые страны уже ввели обязательный карантин для больных и контактировавших с ними. Но обезьянья оспа не такая заразная как например ковид.

Заболеть ей можно при длительном и тесном контакте с инфицированной обезьяной или человеком. Инфицирование может произойти при контакте с кровью зараженного или его биологическими жидкостями, а также через употребление мяса больного животного.

«После температуры у пациентов появляются на коже лица, на ладонях на стопе покраснения, пятна, превращаются в папулы, выделяется жидкость и к концу заболевания остаются язвочки», — говорит Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента.

Чаще всего заболевают молодые люди от 26 до 40 лет. У некоторых из них диагностирована ВИЧ-инфекция, и снижен иммунитет. При этом прививка от натуральной оспы, от обезьяньей не поможет. Натуральную оспу победили еще в прошлом веке и в 80-е вакцинировать казахстанцев перестали. Поэтому сейчас санэпидемиологи просят воздержаться от поездок в страны, где распространяется заболевание и соблюдать личную гигиену.