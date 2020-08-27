Сегодня аким города Шымкент Мурат Айтенов наградил ряд педагогов, которые неустанно трудятся и вносят свой вклад в развитие образования.

Глава города отметил, что воспитание подрастающего поколения – очень ответственная и сложная задача. Вместе с этим, он подчеркнул, что каждый учитель достоин уважения и государственной награды, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

«Слово «учитель» – короткое, но в нем много смысла и ответственности. Учителя вносят огромный труд в воспитание и образование подрастающего поколения. Поэтому их труд неизмерим ни с чем. Достойно оценивать труд учителей, которые дают ориентир на светлое и благополучное будущее, – одна из приоритетных задач», — сказал аким города», — сказал аким города.

В этот день в торжественной обстановке награжден медалью Министерства образования и науки РК «Ветеран труда» — учитель математики школы-лицея №52, пенсионер Самсабек Болатбеков.

Нагрудным знаком «Почетный работник образования Республики Казахстан» награждена А. Абдалиева — учительница по математике в школе-гимназии №38, также Г. Айнабек — учитель начальных классов школы-гимназии № 47 имени Т. Тажибаева, Г. Арыстанова — учительница географии в лицей-интернате №1, Н. Карымбаева — заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы-интерната №2.

Благодарственными письмами награждены директор школы № 54 У. Мамешова и преподаватель спецдисциплин «Дорожно-транспортного» колледжа Ф.Тургумбаева.

Нагрудным знаком «Ыбырай Алтынсарин» Министерства образования и науки Республики Казахстан награждены К. Есенбекова — учительница истории специализированной школы-гимназии для одаренных детей № 90, Б. Жуманова — заместитель директора по учебно-методической работе школы-лицея № 46, З. Сарсенова — учительница математики IT-школы-лицея №7, А. Сахова — директор специализированной гимназии №8, Л. Шильмирзаева — учительница географии специализированного IT-лицея-интерната №1, а также М.Арынбаев — преподаватель политехнического колледжа.