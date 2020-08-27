В Шымкенте в режиме онлайн состоялась августовская конференция педагогических работников.

В мероприятии приняли участие аким города Мурат Айтенов, руководители управления образования, организаций образования, педагоги-ветераны, которые обсудили актуальные вопросы в сфере образования. Также они рассказали о достижениях и определили основные задачи на новый учебный год. Всего в мероприятии, прошедшем в режиме онлайн, приняли участие более 10 тысяч человек, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

На конференции с докладом о проделанной работе за 2019-2020 учебный год и задачах на предстоящий период выступила руководитель городского управления образования Жанат Тажиева.

По ее словам, в связи с эпидемиологической ситуацией в новом учебном году для 14 940 учащихся начальных классов на основании заявления родителей откроют 996 дежурных классов с соблюдением строгих санитарных требований. Дети будут учиться только в одном кабинете, с одним учителем.

Перемены будут организованы в разное время. Численность учеников в классе не будет превышать 15 человек.

На сегодняшний день школы города полностью готовы к дистанционному обучению на интернет-платформе Bilim Iand — Onlinemektep.orq». Установка сервера в Шымкенте обеспечивается через АО «Казахтелеком».

Наряду с этим, в целях безопасности учащихся в 36 школах города были установлены внутренние туалеты, 136 школ стопроцентно обеспечены камерами видеонаблюдения.

В ходе онлайн встречи с педагогами аким города Мурат Айтенов отметил, что ежегодно проводимая августовская конференция перед началом нового учебного года является для учителей важным совещанием.

«Впервые новый учебный год для казахстанских школьников начнется в дистанционном формате. Наши преподаватели в ходе обучения в режиме онлайн были в постоянном поиске, несмотря на трудности, с которыми они столкнулись в процессе своей работы. Благодаря своей сплоченности, активности и ответственности наши учителя смогли защитить честь города. Хочу поблагодарить всех за совместную работу», — сказал аким города.

Кроме того, аким дал поручение руководителям сферы образования обеспечить в новом учебном году соблюдение санитарных требований во всех организациях, перевести на электронный формат все услуги, где имеются коррупционные риски.

Также качественно проводить работы по переходу на дуальное обучение в организациях технического и профессионального образования, а также по проекту «Жас маман».