«Дети Шымкента — мои дети»- Жанат Тажиева

Про Жанат Тажиеву можно говорить много и долго, она уже много лет трудиться в системе образования. Сегодня главный педагог мегаполиса отмечает свое день рождения.

В систему образования Жанат Арысбековна пришла простым учителем, после отличных показателей дошла до должности руководителя управления. Ее много критикуют, хвалят и просят помощи, она всегда в центре внимания.

«Я понимаю и принимаю всю критику. Бывало многое в жизни, но главным для меня остается не мое место и должность, я стараюсь, чтобы мои дети (прим.школьники Шымкента) стали лучше и образованнее. А показатели есть, мои дети на первых строчках по республиканским и мировым олимпиадам. Дети Шымкента-мои дети», — говорит Жанат Тажиева.

Жанат Арысбековна не раз попадала в поле критики, многим она может не нравится, но неизменно одно, она всегда открыта. Первый педагог Шымкента каждый четверг приходит на прямой эфир программ «Народ и власть», отвечает в прямом эфире на самые сложные вопросы. Она выставляет всегда свой личный номер телефона и открыта для любого вопроса.

Медиахолдинг ТК «Отырар» поздравляет Жанат Тажиеву с днем рождения!