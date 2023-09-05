От молочной фермы до кресла акима. 10 пунктов, чем запомнился Мурат Айтенов

Мурат Айтенов покинул пост акима Шымкента. Слухи о возможной отставке появились еще в конце июля, когда его заместитель Максут Исахов был задержан Комитетом Нацбезопасности с подозрением на коррупцию.

Социальные сети пошумели, даже появились фейковые варианты кандидатов на кресло акима, да поутихли. До вчерашнего дня. Гормаслихат к вечеру опубликовал сообщение о предпологаемой смене акима и проведении внеочередной сессии.

5 сентября в 14:20 стало известно, кресло акима займет первый замрук Аппарата Правительства Габит Сыздыкбаев. Он старше своего преемника на год и так же как и Айтенов свой карьерный путь начинал в далеком 2004 году. Правда Габит Сыздыкбаев многие годы проработал в Министерстве иностранных дел. Есть огромный опыт в международных отношениях. Сыздыкбаев был послом Казахстана в Сербии и советником Посольства страны во Франции. Об эффективности нового градоначальника можно будет говорить позднее. А пока предлагаю вспомнить, чем запомнился Шымкенту Мурат Дуйсенбекович Айтенов.

1. Во-первых, Айтенову удалось увеличить бюджет Шымкента в 3 раза. На пост акима он пришел в январе 2020 года, и давайте сравним показатели бюджета за последние 5 лет.

2019 год — 244 млрд 390 млн тенге

2020 год — 463 млрд 453 млн тенге

2021 год — 504 млр 383 млн тенге

2022 год — 613 млрд 900 млн тенге

2023 год — 645 млрд 151 млн тенге.

2. Шымкент смог привлечь наибольшее количество инвестиций и был признан лучшим регионом по легкости ведению бизнеса. В декабре 2022 года Токаев лично наградил Айтенова за эти заслуги.

Созданы тысячи рабочих мест на 5 инвест-площадках. Акимат Шымкента создает благоприятные условия для предприятий- выдает территорию на индутсриальных зонах Тассай, Бозарык, Онтустык, Жулдыз, помогает в получении кредита и через Фонд Даму проплачивает около 13 процентов. Таким образом сейчас действуют более 200 инвестпроектов, а местным властям удалось привлечь 223 млрд инвестиций только за январь-июль текущего года, и это на 30% выше прошлогодних показателей. Также в городе действуют программы поддержки и субсидирования малого и среднего бизнеса.

3. Сокращение частного сектора и преобладание многоэтажек.

Кому-то нравится, кому-то нет, но надо признать, за последние 2 года архитектурный облик Шымкента приобретает более привлекательный и современный вид. Частный сектор медленно, но верно сокращается, повсюду строятся высотки. СМИ уж очень часто по отношению к нам применяли фразу «Шымкент захлестнул строительный бум». Ежегодно, вот уже третий год подряд, у нас сдается в эксплуатацию по 1 млн квадратных метров жилья.

На рынок зашли крупные строительные компании, такие как BI group, Bazis, Tumar, и по словам специалистов, именно они повысили планку на жилищном рынке, как следствие- у горожан появился выбор, а у местных компаний стремление строить еще более красивые и современные дома. Но как житель этого города, хочу отметить, что из-за этого ценник на квартиры стал еще выше.

4. Крупные социальные объекты, комфортные школы.

Идем дальше, за последние годы в Шымкенте, пожалуй, началось строительство одних из самых крупных соцобъектов, активно застраивается микрорайон Шымсити. В октябре этого года сдадут в эксплуатацию современный Конгресс холл. Именно он станет визитной карточкой Шымкента- здесь будут проводить выставки, симпозиумы, форумы и встречать мировых звезд. Сцена Конгресс-холла — одна из самых больших в стране, оборудование завезено из Европы и США. К слову, с такой вместимостью (2066 мест) и мощностью центров в Казахстане всего 2, это в Алматы и у нас, в Шымкенте.

Также в Шымсити строится и готовится уже к открытию огромный парк на 45 гектаров с искусственным озером, а на его территории местные власти хотят организовать парк аттракционов в разы больше, чем ташкентский Диснейленд.

Этот год все-таки один из самых продуктивных в сфере образования. К примеру, местные власти смогли убедить о необходимости 18 комфортных школ. Строительство 12 из них уже началось, 13 начнут строить в следующем году. В акимате также рассказывали о строительстве крупного перинатального центра, спортивной арене и новом театре мирового уровня.

5. Дорожные развязки.

При Айтенове построили большую развязку на пересечении Кунаева- Рыскулова, правда испытание временем она не прошла. Первый ливень смог повредить новое дорожное полотно, появились ямы. Но подрядчик практически сразу устранил недочеты, а в управлении автомобильных дорог и пассажирского транспорта позже сказали, что подрядчик не учел погодные условия.

Также началась стройка новой развязки на Аргынбекова- Байдибек би, что вызвало очень много споров среди местных жителей. Однако, по заверениям местных властей, численность населения растет стремительно, и меры по предупреждению пробок и заторов необходимо принимать заблаговременно. Поэтому в Шымкенте намерены строить еще больше дорог. Один из больших проектов — это ШымКАД, город полностью окольцуют.

6. Темпы газификации, питьевая вода, канализация.

Айтенова жители часто ругают за низкие темпы газификациии и проведения центрального водоснабжения. Однако, как объясняют сами специалисты, в центре самого города как таковых проблем с инфраструктурой нет. Много спорных моментов именно с присоединенными жилыми массивами. Там, где никогда не было ни воды, на канализации, ни голубого топлива.

К примеру, возьмем Каратауский район, где проблемная точка- это Сайрам. В нем проживает около 40 тысяч людей и к сожалению, до сих пор питьевую воду они получают по расписанию. Тем не менее работы поэтапно ведутся и местные власти обещали решить «водный» вопрос до конца года. Куда больше проблем с канализацией. Только на примере двух районов, Каратауского и Енбекшинского, и тот и другой оснащен централизованной канализацией всего на 51,7 и 41 процент.

Работы по газификации жилых массивов, пусть и не так быстро, как хотелось бы, ведется поэтапно. До конца года по заверениям местных властей, доступ к природному газ получат 28 тысяч человек.

7. Ирригация. Шымкент почти Венеция?

Проблема, с которой ежегодно сталкиваются жители города почему-то решается лишь созданием специальных дежурных бригад. Проливные дожди все еще в состоянии затопить большое количество улиц, говорят жители города и делятся интересными кадрами.

В особо дождливые периоды коммунальным службам приходится работать круглосуточно. И если раньше о проблемах ирригационной системы говорили ну очень часто, то после этих кадров со столицы, наши «шымкентские» потопы уже не кажутся столь драматичными.

8. Провальная зима.

Январь 2023 года, запомнился многим. Аномальный снегопад и морозы парализовали движение в городе почти на неделю, а может и больше. Коммунальные службы чистили снег круглосуточно и все равно не справлялись. Судя по тем днями, либо в городе попросту не хватало снегоуборочной техники и инертных материалов, либо чистили только центральные улицы. В этом году, кстати, как сообщили в Енбекшинском районе, обслуживающую компанию сменили и подготовились к зиме заранее.

9. Коррупционные скандалы.

При Айтенове коррупционные скандалы часто сотрясали акимат Шымкента. Все началось в апреле, тогда были задержаны заместитель акима Енбекшинского района Ерик Тленшин и еще 1 специалист. Их подозревают в получении взятки в размере 60 млн тенге. В мае попались сразу несколько госслужащих в управлении архитектуры и градостроительства. Руководителя ведомства подозревают в получении взяток в размере от 200 тысяч до 800 тысяч тенге за покровительство на службе. А его заместитель и начальник отдела якобы взяли 5 млн тенге от предпринимателя. Далее был задержан и экс-руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мухтар Коканбаев, с подозрением на получение взятки в размере 13 млн тенге, и, пожалуй, самая жирная точка в череде скандалов была поставлена, когда задержали замакима Максута Исахова.

10. Реновация старых домов.

При Айтенове достаточно успешно стартовала программа реновации ветхого жилья. Первые дома уже дали соглашение, и в этом году планируется снести 6 домов, а на их месте построить современные жилые комплексы. Пока что в списке реновации значатся 107 домов. Их местные власти планируют снести в течение 6 лет. Это значительно улучшит жилищные условия горожан, а заодно и архитектурный облик города.

Кстати, как рассказали в управлении архитектуры и градостроительства, в городе разрабатывается единый дизайн- код, благодаря которому, все новые постройки будут придерживаться определенной цветовой палитры. А еще местные власти говорили о строительстве многоярусных парковок в густонаселенных микрорайонах. Проект пилотный, и если покажет свою эффективность, такие парковки по примеру Москвы, будут строить еще больше.

От молочной фермы до кресла акима.

Мурат Айтенов уроженец села Жетысай, выпускник Краснодарского военного института имени генерала Штеменко. Свой карьерный путь начал в 2004 году в Министерстве обороны. В 2006 году он стал заведовать крестьянским двором «Астана-өнім», это молочная ферма при Управлении делами президента.

С того момента его карьера пошла в гору, и к 2016 году он стал руководителем аппарата, а годом позднее и заместителем управляющего делами президента. После ухода Нурсултана Назарбаева, в декабре 2019-го Айтенова назначили заместителем акима Шымкента Ерлана Айтаханова. И буквально через месяц Мурат Дуйсебекович возглавил город-миллионник.

Сегодня, спустя 3 года и 7 месяцев глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Мурата Айтенова от должности акима Шымкента. Его место занял 43-летний уроженец Шымкента, экс- первый замрук Аппарата Правительства Габит Сыздыкбаев.

Как сообщили депутаты маслихата, было предложено две кандидатуры. Вторым стал Рашид Мынбаев, аким Аль-Фарабийского района, правда набрал он всего 10 голосов. 19 депутатов поддержали Габита Сыздыкбаева, прибывшего из столицы.

Тем временем депутаты гормаслихата успели запечатлеть обоих акимов. Пока о назначении Айтенова на другую должность ничего неизвестно.