АВАРИЯЛЫҚ ҚАУІПТІ УЧАСКЕЛЕРДЕ БАҚЫЛАУ КҮШЕЙТІЛГЕНШымкент қаласында ішкі орамдағы жүргізіліп жатқан орташа жол жөндеу жұмыстары кезең-кезеңімен аяқталып жатыр. Осыған байланысты Шымкент қаласы Полиция департаменті тарапынан жолдардың авариялық — қауіпті учаскелерінде бақылау күшейтілген. Жерілікті атқарушы органдармен бірлесе жол инфрақұрылымын дамыту мәселесі тұрақты назарға алынып, нақты жұмыстар атқарылуда. Халық шоғыры көп орындар мен таңғы, түскі және кешкі уақыттарда көлік кептелістерінің алдын-алу мақсатында тәртіп сақшылары жол қозғалысын реттеу шараларын тұрақты атқарып келеді. Осы орайда полицейлер көлік жүргізушілерден жылдамдықты асырмай, қауіпсіздік ережелеріне аса сақтықпен қарауға шақырады. ****Усилен контроль на аварийно-опасных участках дорогВ городе Шымкент поэтапно завершается средний ремонт внутриквартальных дорог. В связи с этим Департаментом полиции города Шымкент усилен контроль на аварийно-опасных участках дорог. Совместно с местными исполнительными органами на постоянной основе принимаются меры по развитию дорожной инфраструктуры. В целях предупреждения заторов транспортных средств в утреннее, дневное и вечернее время стражи порядка регулярно проводят мероприятия по регулированию дорожного движения. В этой связи полицейские призывают водителей не превышать скорость и с особой осторожностью относиться к правилам безопасности.

Опубликовано Шымкентом Қаласының Полиция Департаменті Понедельник, 24 августа 2020 г.