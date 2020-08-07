В Шымкенте выявили факты незаконной реализации лекарств, передает Otyrar.KZ.

3 августа 2020 года сотрудниками Департамента экономических расследований по г.Шымкент Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт незаконной продажи жителем города лекарственных препаратов «Ингавирин 90 мг», «Тамифлю 70 мг», «Эноксапарин 10000», «Дексаметазон 4 мл», «Азитромицин 500 мг» в общей сложности 51 упаковок, без наличия лицензии и разрешительных документов, на общую сумму 400 000 тенге.

Кроме того, в ходе осмотра автотранспортного средства, принадлежащего задержанному, обнаружены и изъяты лекарственные препараты 21 наименования (Димедрол, Кетерол, Кольтарен Эмульгель, Хондрагед, Элфунат, Санофи, Физиотенз, Корвитин, Парацетамол и др.), в количестве 466 упаковок.

Так же 4 августа текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками ДЭР по г.Шымкент выявлен факт незаконной продажи жительницей города, лекарственных препаратов «Меропенем», «Дексометазон» и «Гепарин» в общей сложности 110 упаковок, без наличия лицензии и разрешительных документов, на общую сумму 643 500 тенге.

Материалы по данным фактам направлены в Департамент ККБТУ по г. Шымкент для привлечения к ответственности, предусмотренной законодательством РК.