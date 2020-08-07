В Шымкенте выявили факты незаконной реализации лекарств, передает Otyrar.KZ.
3 августа 2020 года сотрудниками Департамента экономических расследований по г.Шымкент Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт незаконной продажи жителем города лекарственных препаратов «Ингавирин 90 мг», «Тамифлю 70 мг», «Эноксапарин 10000», «Дексаметазон 4 мл», «Азитромицин 500 мг» в общей сложности 51 упаковок, без наличия лицензии и разрешительных документов, на общую сумму 400 000 тенге.
Кроме того, в ходе осмотра автотранспортного средства, принадлежащего задержанному, обнаружены и изъяты лекарственные препараты 21 наименования (Димедрол, Кетерол, Кольтарен Эмульгель, Хондрагед, Элфунат, Санофи, Физиотенз, Корвитин, Парацетамол и др.), в количестве 466 упаковок.
Так же 4 августа текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками ДЭР по г.Шымкент выявлен факт незаконной продажи жительницей города, лекарственных препаратов «Меропенем», «Дексометазон» и «Гепарин» в общей сложности 110 упаковок, без наличия лицензии и разрешительных документов, на общую сумму 643 500 тенге.
Материалы по данным фактам направлены в Департамент ККБТУ по г. Шымкент для привлечения к ответственности, предусмотренной законодательством РК.
В Шымкенте выявили факты незаконной реализации лекарств
Шымкент қаласында заңсыз дәрі-дәрмек сату фактісі анықталдыАғымдағы жылдың 15 шілдесінде ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаментімен бірлесіп, қала тұрғынының жалпы сомасы 260 000 теңге болатын 20 қаптама «Меропенем» дәрі-дәрмегінің әр қаптамасын 13000 теңгеге лицензия және рұқсат құжаттарсыз заңсыз сатқанын анықтады.Сонымен қатар, Департаментке қаладағы дәріханалардың бірі дәрі-дәрмектердің көтеріңкі бағамен сатып жатканы жөнінде ақпарат келіп түскен болатын. Жедел-тергеу іс-шарасы нәтижесінде ҚР ДСМ 2019 жылғы 15 шілдедегі бұйрығымен бекітілген бағалардан асатын бағада «Новиган Нео» дәрісінің сатылғаны анықталды.Қазіргі уақытта материалдар ҚР заңнамасындағы жауапкершіліктерді қарастыру үшін Шымкент қаласы бойынша ТҚСҚБ департаментіне жіберілді.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~В Шымкенте выявили факты незаконной реализации лекарств15 июля текущего года сотрудниками Департамента экономических расследований по г.Шымкент КФМ МФ РК совместно с Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкент выявлен факт незаконной продажи жителем города лекарственного препарата российского происхождения «Меропенем» без наличия лицензии и разрешительных документов, в количестве 20 упаковок по 13 000 тенге за 1 упаковку, на общую сумму 260 000 тенге.Кроме того, в Департамент поступила оперативная информация о том, что в одной из аптек города, реализуется лекарственные средства по завышенным ценам.По результатам проведенных ОРМ, установлен факт реализации лекарственного препарата «Новиган Нео», стоимость которого превышает предельную цену, установленную приказом Министра здравоохранения РК от 15 июля 2019 года.В настоящее время материалы направлены в Департамент ККБТУ по г.Шымкент для рассмотрения ответственности, предусмотренную законодательством РК.
Опубликовано Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Четверг, 6 августа 2020 г.