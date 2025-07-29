Врачей без лицензий и лекарства без регистрации выявили в Шымкенте

В Шымкенте выявлены многочисленные нарушения в сфере оборота лекарственных средств.

Сотрудниками департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля составлено 15 административных протоколов. В 11 случаях установлены факты хранения и отпуска незарегистрированных в Казахстане медикаментов. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

По данным ведомства, количество жалоб в сфере медицинских и фармацевтических услуг продолжает расти.

В последнее время участились случаи бесконтрольного применения сильнодействующих препаратов. Специалисты объясняют это ростом продаж через социальные сети. Многие из этих препаратов должны отпускаться строго по рецепту, так как их самостоятельное применение может нанести серьёзный вред здоровью. Медики призывают пациентов быть особенно осторожными и не покупать лекарства без назначения врача.

Айгуль Садыкова, и.о. заместителя руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Шымкенту: «По части 1 статьи 462 составлено 15 административных протоколов. В 11 из них зафиксированы факты хранения и отпуска незарегистрированных в РК лекарств. По этим делам возбуждены административные производства, препараты изъяты, нарушители привлечены к ответственности. Всего по статье 426, часть 1, поступило 63 обращения».

Отдельной проблемой стало открытие медицинских кабинетов лицами с иностранным образованием или без должной регистрации. Некоторые из них предлагают сомнительные методы лечения и рекомендуют собственные препараты.

Насколько тщательно проверяются такие специалисты и имеют ли они разрешение на медицинскую деятельность? В департаменте подтверждают: жалобы поступают регулярно, а проблема требует системного подхода.

— Это на сегодняшний день один из актуальных вопросов. В департамент поступают многочисленные жалобы от пациентов, обратившихся в такие учреждения. Здесь важно рассматривать два аспекта: легитимность оказания медицинских услуг и наличие разрешений на использование лекарственных средств на территории РК.

По данным ведомства, за первое полугодие 2025 года в Шымкенте зарегистрировано 399 обращений в сфере медицины и фармацевтики. По результатам 109 внеплановых проверок, проведённых по 102 заявлениям, наложены штрафы на общую сумму порядка 15 миллионов тенге.