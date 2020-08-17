В дежурную часть Шардаринского РОП с заявлением о краже компьютерной техники обратились медработники центральной районной больницы, передает Otyrar.KZ.

Со слов врачей, ночью неизвестные лица проникли в здание медучреждения и похитили из актового зала моноблок с клавиатурой стоимостью более 230 тысяч тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение часа задержали подозреваемого — жителя Шардары.

Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи, который полностью признался в содеянном.

Как выяснилось, после совершения кражи воришка оставил краденный моноблок в залог в одном из продуктовых магазинов. Полицейские изъяли похищенную компьютерную технику в качестве вещественных доказательств.