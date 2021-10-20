Туркестанские полицейские задержали мужчину, укравшего компьютерную технику.

В Тюлькубасский районный отдел полиции обратился местный житель. Со слов потерпевшего, из его компьютерного клуба неизвестные украли техническое оборудование на сумму около 100 тысяч тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 188 УК РК “Кража”. Для раскрытия преступления из числа опытных сотрудников сформировали оперативно-розыскную группу. Оперативники проверили все камеры видеонаблюдения и опросили свидетелей. В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена.

Им оказался местный житель. Как выяснилось, вор продал похищенное на одном из рынков, а деньги потратил. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.