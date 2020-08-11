Социальные сети то и дело будоражат сообщения горожан о вертолетах, которые летают над Шымкентом.

Многие думают, что спецтехника травит население непонятными веществами. На самом деле все намного банальнее — это проводятся учебно-тренировочные работы летчиками военной авиации.

«Регулярные полеты над городом три раза в неделю как в ночное, так и в дневное время — это учения летчиков авиационной базы Шымкента, — комментирует руководитель пресс-службы Шымкентского гарнизона Исламбек КАЛДЫБЕКОВ. — Военные экипажи приступили к отработке групповых полетов. Они проводятся на вертолетах Ми-35М и Ми-171Ш. Пилоты выполняют сложные пилотажные элементы на высоте от 50 до 1000 метров. Особое внимание на учениях уделяется работе экипажей в условиях ведения воздушного боя».

Сложность групповых полетов заключается, прежде всего, в поддержании определенных интервалов и расстояний между вертолетами. Молодой пилот, ранее не выполнивший такой полет, должен попытаться удержать курс, а также контролировать ровность маневрирования борта.

Как подчеркивают в ведомстве, сложные элементы полета не выполняются над населенными пунктами или в близлежащих районах. Эти правила связаны с безопасностью.

«Учения направлены на поддержание боевой готовности, повышение профессионального уровня летчиков военной авиации и совершенствование летных навыков, — заключил И. Калдыбеков. — Беспокоиться населению нет повода».