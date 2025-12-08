Механизированная бригада отработала действия в условиях тревоги

Тяжело в учении, легко в бою! Военнослужащие механизированной бригады по тревоге отработали ряд задач. По планам учений учитывалось время прибытия офицерского состава к месту несения службы, выход подразделений на выполнение учебно-боевых задач.

Военнослужащие отрабатывали индивидуальные навыки ведения боя, а солдаты осеннего призыва осваивали действия с вооружением и военной техникой. Работа подразделений оценивалась группой контроля.

После сбора в пункте постоянной дислокации военные совершили марш в назначенные районы, где выполнили комплекс учебно-боевых задач. Особое внимание уделялось медицинской подготовке.

Бердиар Куатов, солдат срочной службы войсковой части 35748:

«Я призван из Актюбинской области этой весной. Уже полгода мы изучаем азы военного дела. На этой неделе нас подняли по тревоге, мы вышли в район формирования ротных колонн и выполняли множество нормативов. Больше всего мне запомнилась медицинская подготовка — эти знания пригодятся не только в армии, но и в гражданской жизни. Правильно оказанная первая помощь может спасти чью-то жизнь. Я горжусь тем, что служу в армии, которая даёт такие важные навыки».

В ходе полевых учений проводилась проверка и офицерского состава, в первую очередь — скорость принятия тактических решений, управление вверенным личным составом и контроль выполнения поставленных задач. В ходе занятий были проведены практические занятия со штатным вооружением и техникой.