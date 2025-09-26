Как защищают стратегические объекты в Шымкенте

По легенде, всё началось с социального протеста из-за нехватки воды. Переговоры с жителями результата не дали — спецподразделения полиции приступили к задержанию наиболее активных участников.

К охране водохранилища подключилась рота территориальной обороны. Совместно с полицией была организована круговая защита объекта. Заключительная фаза стала самой напряжённой: силы теробороны отразили несколько атак условного противника. С воды нейтрализовали диверсантов на катере, с суши — нападавших на блокпост и вооружённую группу, пытавшуюся захватить шлюзовое оборудование. Для ликвидации угрозы задействовали спецгруппу «Арлан» с бронетехникой.

В рамках учений также отрабатывались тушение пожаров, эвакуация «раненых», прочёсывание местности и конвоирование задержанных. Финалом стал условный сигнал «Отбой».

Бахытжан Ашимов, командир бригады территориальной обороны, полковник: «Учения показали высокий уровень подготовки и слаженности действий всех структур. Полученный опыт подтверждает нашу готовность защищать критически важные объекты города и региона от любых угроз».

В осенних сборах приняли участие 93 военнообязанных. За десять дней они прошли обучение по 18 дисциплинам — от действий на блокпостах и караульной службы до защиты стратегических объектов.