12 августа 2020 г, г. Алматы – Вознесенский Кафедральный собор города Алматы официально объявил о запуске виртуального тура по собору, передает Otyrar.KZ.

Посетить его можно по ссылке: https://cathedral.kz/3dtour/tour.html

Запуск приурочен к памятной дате – официальному открытию храма.

12 августа (30 июля по старому стилю) 1907 г. епископ Туркестанский и Ташкентский Димитрий (Абашидзе) торжественно освятил новопостроенный Вознесенский собор.

Виртуальный тур по собору создан по инициативе митрополита Астанайского и Казахстанского Александра.

Реализован проект на основе волонтерско-меценатской поддержки по призыву в соцсетях.