В инфекционной больнице Шымкента проходят лечение двое больных с диагнозом – сибирская язва.

2 сентября жители Шымкента были госпитализированы в инфекционную больницу Шымкента с подозрением на «Сибирскую язву». 28 августа они почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью в частную клинику, однако оттуда их направили в инфекционную больницу.

По результатам лабораторных исследований диагноз «Сибирская язва, кожная форма» (содержимое язвы карбункула дало положительный результат у обеих) у них подтвердился.

33-летний и 19-летний мужчины работают в крестьянском хозяйстве, которое расположено в селе Карасу Сайрамского района Туркестанской области. Фермерское хозяйство занимается разведением и продажей скота.

В момент поступления состояние мужчин было средней степени тяжести, в данное время их готовят к выписке. Выявлены 20 контактных лиц, которые тоже прошли терапевтическое лечение.

Ветеринарные службы обследовали животных крестьянского хозяйства и больных не обнаружили.

Не исключается природный путь заражения. Всего же в Шымкенте официально известно 8 природных очагах сибирской язвы, а на территории Туркестанской области таковых насчитывается более 300.