Сибирская язва: что нужно знать

Сибирская язва — особо опасная инфекция, передающаяся от больного животного к человеку.

В сельскохозяйственных южных регионах, где скотоводство играет ключевую роль, санитарные службы всегда на чеку. В прошлом году в Казахстане было зафиксировано 17 случаев заболевания.

В Шымкенте случаев зарегистрировано не было, однако врачи не теряют бдительности. Возбудитель сибирской язвы способен долго сохраняться в окружающей среде в виде спор.

Клара Адырбаева, руководитель управления СЭК Абайского района г. Шымкента: «В определенных случаях при заражении скота может представлять серьезную опасность для здоровья человека. Это достаточно агрессивный возбудитель, который дает молниеносное течение инфекционного заболевания».

Заражение может происходить при уходе за больными животными, забое, разделке туш, снятии шкур и контакте с заражёнными продуктами животноводства. Редко, но возможно заражение через воздух — при вдыхании пыли со спорами, или пищевым путём — при употреблении мяса заражённого животного.

В зависимости от пути заражения развиваются разные формы заболевания. Наиболее тяжелые — лёгочная, кишечная и септическая. Симптомы могут включать кашель с кровью, одышку, резкие боли в животе, рвоту, тошноту и жидкий стул с примесью крови.

Клара Адырбаева, руководитель управления СЭК Абайского района г. Шымкента: «Протекание от 2 до 4 суток, инкубационный период до 14 дней, проявляется острым течением, большая интоксикация, слабость, в зависимости от форм. Если кожная форма, возникает карбункул в виде черного струпа, обычно безболезненный, но может давать серьезные осложнения и при ненадлежащем лечении может давать летальный исход до 20%, легочная форма редкая, но процент летальности достаточно большой».

В Казахстане проводится вакцинация против сибирской язвы среди людей как планово, так и по эпидемическим показаниям. Также обязательна вакцинация сельскохозяйственных животных.