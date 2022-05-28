Санэпидемиологи рассказали об опасности сибирской язвы и бруцеллеза

Опасное инфекционное заболевание выявили сразу у шестерых шымкентцев. По словам санврачей, двое из пациентов заразились от инфицированных бруцеллёзом животных, а четверо — через мясо и молочные продукты.

Айгуль Турумбетова, заместитель руководителя ДСЭК г.Шымкента:

«Заболевание проявляется, когда поднимается температура, болят суставы и проявляется аллергическая реакция. То есть длительный процесс идет, и люди не обращая внимания, могут перевести заболевание на хронизацию. Этим заболеванием заражаются при контакте с больными животными, при уборке за этими животными, при употреблении продуктов этих животных».

Предупредили медики и об опасности заражения сибирской язвой. Инфекционное заболевание от животных передаётся человеку. Болезнь протекает молниеносно и сверхостро, часто с летальным исходом. В прошлом году сибирскую язву диагностировали у шестерых жителей Шымкента.

Айгуль Турумбетова, заместитель руководителя ДСЭК г.Шымкента:

«Заболевание также начинается с подъёма температуры, появления на кожных покровах красноты, далее с превращением в язвы. Потом через несколько недель в центре язвы появляется черное пятно и лимфоузлы больного человека увеличиваются».

При появлении первых признаков сибирской язвы и бруцеллёза специалисты советуют не тянуть и сразу обратиться за медицинской помощью. Бруцеллез опасен тем, что в большинстве случаев у заболевшего развивается хроническая форма, что приводит к инвалидности. Кожные формы сибирской язвы нередко заканчиваются летальным исходом.