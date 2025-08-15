С начала года в Шымкенте зафиксировано 3 случая сибирской язвы

В Шымкенте в этом году зафиксированы три подтверждённых случая заболевания, в том числе у ребёнка. Ветеринарные службы уничтожили заражённое мясо, а сотни горожан получили профилактические прививки. Специалисты предупреждают: из-за жары и засухи риск заражения животных возрастает, а значит, и опасность для людей остаётся высокой.

Среди заболевших 14-летний ребёнок, подросток и взрослый. Двое из них — жители города, ещё один — из Байдибекского района Туркестанской области.

Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента: «В текущем году, заболевшие заразились после контакта с зараженным мясом вынужденно забитых сельскохозяйственных животных и при очистке кишечника и внутренностей. Пациенты обратились за медицинской помощью после прибытия в Шымкент, где был установлен диагноз. Лица, контактировавшие с заболевшими в городе Шымкент, в количестве 15 человек, находились под медицинским наблюдением в местных поликлиниках. Среди контактных с подозрением на сибирскую язву не выявлено».

Мясо крупного и мелкого рогатого скота, заподозренного в заражении, было уничтожено в специальной яме Беккари. Чтобы предотвратить распространение инфекции, прививки от сибирской язвы получили 587 человек.

Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента: «Сибирская язва — особо опасное антропозонозное инфекционное заболевание. Возбудители сибирской язвы способны образовывать споры вне организма человека и животных, весьма устойчивы к физическим и химическим воздействиям внешней среды и могут сохраняться во внешней среде столетиями».

Из-за аномальной жары и быстрого высыхания травы на пастбищах в этом году особенно высок риск заражения животных сибирской язвой через заражённую почву. Болезнь передаётся людям при контакте с больным скотом или мясной продукцией, но не передаётся от человека к человеку.

В Шымкенте сегодня — восемь стационарно неблагополучных пунктов с бетонными ограждениями и предупредительными знаками, а девять скотомогильников находятся под постоянным контролем.

Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента: «Клинические проявления сибирской язвы: кожная форма — головная боль, общая слабость, появление высыпаний и язв. Для кишечной формы характерны повышение температуры тела, сильные боли в животе, рвота с кровью, стул с кровью».

Санитарные врачи настоятельно советуют: не покупать мясо и другие продукты животноводства у частных лиц без ветеринарных справок, при разделке сырого мяса всегда использовать перчатки, а затем тщательно мыть руки с мылом.