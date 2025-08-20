Сибирская язва — угроза для региона

На совещании в акимате Туркестанской области озвучены тревожные цифры: на территории региона зарегистрировано 394 очага сибирской язвы. Из них 326 уже обследованы, однако местонахождение 68 пока остаётся неизвестным. Девять очагов зафиксированы за пределами страны — на территории Узбекистана. Ещё восемь находятся в национальных парках: семь — в Сайрам-Угаме, один — в Аксу-Жабаглы.

Ербулан Жанибеков, руководитель управления ветеринарии Туркестанской области:

«309 очагов на территории области уже ограждены, обозначены специальными знаками и внесены в информационную систему. В рамках диагностики исследованы образцы крови у более 880 тысяч голов крупного рогатого скота и свыше 4 миллионов голов мелкого скота. Проверку прошли около 550 тысяч голов КРС и более 2,5 миллиона мелкого рогатого скота».

Профилактическая работа продолжается: по данным на сегодня, план выполнен на 81%. Однако уже подтверждены случаи заражения: сибирская язва обнаружена у сотни голов крупного и почти 300 голов мелкого скота. Все животные утилизированы в соответствии с санитарными нормами.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Все ветеринарные мероприятия должны проводиться качественно и строго в установленные сроки. Чтобы предотвратить незаконное перемещение скота, поручаю усилить контроль и организовать регулярные рейды».

Отдельная проблема — отсутствие идентификации у животных. По последним данным, в области насчитывается около 60 тысяч голов крупного рогатого скота без бирок, 125 тысяч — мелкого, почти 20 тысяч лошадей и свыше 31 тысячи верблюдов, не прошедших регистрацию. Это серьёзно затрудняет учёт и повышает риски распространения опасных инфекций.