Профилактика сибирской язвы в Шымкенте и контроль за очагами

По эпидемиологическим и эпизоотологическим показателям Шымкент в республике является одним из неблагополучных регионов по заболеваемости сибирской язвы.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по сибирской язве в городе относительно стабильная. Случаев заболевания за 7 месяцев 2024 года не зарегистрировано, сообщила Турымбетова Айгуль Мелесовна – заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента.

Ежегодно в Шымкенте регистрировались случаи заболевания сибирской язвой: в 2019 году 1 случай, в 2020 году 3 случая, в 2021 году 6 случаев, а в 2022- 2023 годах не были случаи заболевания.

Сибирская язва — антропозонозное инфекционное заболевание. Возбудителем заболевания являются бактерия (Bacillus anthracis).

Возбудители сибирской язвы способны образовывать споры вне организма человека и животных, весьма устойчивы к физическим и химическим воздействиям внешней среды и могут сохраняться во внешней среде столетиями.

Источником заражения человека сибирской язвой являются домашние животные (крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды, свиньи, лошади, олени).

Заболевание передается человеку чаще всего контактным путем (при убое и переработке животных или обработке шкур животных), а также при употреблении в пищу продуктов питания и питьевой воды, загрязненных спорами бактерий.

Кроме того, загрязненная почва может быть заражена при использовании в полевых условиях.

В связи с очень жарким летом этого года, из-за быстрого высыхания травы на пастбищах, вполне возможно заражение животных сибирской язвой через зараженную почву.

Люди болеют при контакте с больным животным и их мясом и мясными продуктами.

Болезнь не передается от человека к человеку.

Симптомы сибирской язвы и течение заболевания: заболевание поражает кожу и редко поражает внутренние органы.

Продолжительность инкубационного периода составляет от нескольких часов до 14 дней при кожной форме и 6-8 дней при сепсисе.

Интоксикация проявляется головными болями, повышением температуры тела, появлением отеков и язвы.

При кожной форме заболевания струп (карбункул) проявляется в виде черного пятна посреди покрасневшей кожи, как уголь в середине красного огня. Вокруг язвы отсутствует чувствительность кожи.

Лимфатические узлы увеличиваются. У человека заболевание чаще протекает в кожной форме.

Прогрессирование заболевания до сепсиса (внекожной формы) развивается при попадании возбудителя через дыхательные и желудочно-кишечные пути.

Прогрессирование кожного типа до сепсиса встречается редко. Если болезнь не лечить вовремя, заболевание заканчивается летальным исходом. В случае появления у человека вышеуказанных симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Профилактика сибирской язвы.

Ежегодно против сибирской язвы прививаются лица, занимающиеся животноводством, переработкой мяса и мясопродуктов (транспортировкой, хранением, сортировкой мяса), а также лица, занимающиеся убоем и разделкой туш животных, переработкой их шкур и шерсти, сотрудники лабораторий, работающие с живыми возбудителями бактерий.

Кроме того, вакциной прививают сельскохозяйственных животных.

Поскольку вакцинация является наиболее эффективным методом, необходимо вакцинировать людей из декретированного контингента и сельскохозяйственных животных.

Вакцинация проводится в здоровом состоянии, бесплатно.

В текущем году из 767 подлежащего контингента проведена вакцинация 728 человек (95,0 %).

При гибели (падеже) животного необходимо сообщить специалистам компетентного органа, труп сжечь и уничтожить.

Запрещается работать людям и содержать здоровых животных на месте, где был произведен забой больного животного!

В связи с этим, на территории города были определены и огорожены бетоном 8 стационарно-неблагополучных пунктов, где были убой больного животного и на месте попадания их крови выявлен возбудитель сибирской язвы.

Напоминаем, что запрещается использовать земельные участки на расстоянии не менее 1000 метров в радиусе санитарно-защитной зоны от скотомогильников.

С целью профилактики заболевания еще раз предупреждаем, что на этих отведенных местах запрещается выпас скота и проведение хозяйственных работ!