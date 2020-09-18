ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА ШЫМКЕНТ!

Каждую субботу и воскресенье в период с 08:00 до 15:00 часов будет проходить ЯРМАРКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ с соблюдением требований карантина и мер индивидуальной защиты.

В СУББОТУ:

— Ярмарка на территории Центрального стадиона имени Кажымукана, организуемая управлением сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент (Общественный транспорт: №10, 20, 43, 109, 120, 146);

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— Ярмарка перед торговыми рядами рынка «1001 мелочей», организуемая акиматом Абайского района города Шымкент (Общественный транспорт: № 5, 20, 26, 45, 74, 87, 96, 102, 118, 143, 145, 182).

В ВОСКРЕСЕНЬЕ:

— Ярмарка на территории торгового комплекса «Асель» по улице Т. Рыскулова № 2/4, организуемая акиматом Енбекшинского района города Шымкент (Общественный транспорт: № 74, 84, 20, 43, 52, 126, 77, 93, 92, 10, 115, 14, 147);

— Ярмарка возле торгового комплекса «Рахима Плаза» мкр. Нурсат № 7/1, организуемая акиматом Каратауского района города Шымкент (Общественный транспорт: №10,14, 20, 92, 93, 115, 147,150).

На ярмарке будет предоставлена продукция товаропроизводителей Туркестанской, Жамбылской областей и города, также сельскохозяйственная продукция фермерских хозяйств.