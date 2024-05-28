Где в Шымкенте купить продукты по доступным ценам

В Шымкенте каждую неделю проходят продовольственные ярмарки в восьми различных местах города. На этих ярмарках местные товаропроизводители, крестьянские хозяйства и предприниматели, занимающиеся оптовой торговлей, предлагают товары повседневного потребления по ценам на 10-15% ниже рыночных.

Расписание и места проведения ярмарок:

Вторник: Микрорайон Туран-2 (напротив дома №43) с 15:00 до 18:00.

Среда: Микрорайон Нурсат-3 (на территории автостоянки возле дома №52) с 15:00 до 18:00.

Четверг: Микрорайон Туран (рядом с торговым центром «Turan Tower», дом №763) с 15:00 до 18:00.

Пятница: Микрорайон Шымсити (возле общей средней школы №135) с 15:00 до 18:00.

Микрорайон Нуртас (на территории автостоянки за домом №1/6, «Стандарт Сити») с 15:00 до 18:00.

Суббота: Центральный стадион имени Кажымукана (на стоянке) с 8:00 до 15:00.

Торговый ряд «1000 мелочей» с 8:00 до 15:00.

Воскресенье: Торговый центр «Рахима Плаза» с 8:00 до 15:00.

Ярмарки предоставляют возможность горожанам приобретать свежие и качественные продукты по доступным ценам, поддерживая местных производителей и фермеров. Это не только способствует развитию местной экономики, но и помогает жителям города экономить семейный бюджет.

В ярмарках принимают участие разнообразные товаропроизводители, включая фермерские хозяйства, которые привозят на продажу свежие овощи, фрукты, молочные продукты, мясо и рыбу. Также здесь можно найти хлебобулочные изделия, мед, яйца и многое другое.

В дополнение к этому, участие принимают и предприниматели, занимающиеся оптовой торговлей, предлагая товары первой необходимости по сниженным ценам.

Благодаря широкому охвату районов и удобному расписанию, ярмарки становятся доступными для большинства жителей Шымкента. Места проведения ярмарок тщательно выбираются для максимального удобства горожан, чтобы каждый мог легко добраться до ближайшего места продажи.

Организация ярмарок осуществляется при поддержке городских властей, которые стремятся создать благоприятные условия для местных товаропроизводителей и обеспечить жителей качественными продуктами по доступным ценам.

Продовольственные ярмарки в Шымкенте – это отличный пример взаимодействия местных производителей и городской администрации, направленный на улучшение качества жизни горожан. Такие мероприятия помогают не только снизить затраты на продукты питания, но и способствуют укреплению экономики города и поддержке местных предпринимателей.

Пресс-служба акима города Шымкента приглашает всех жителей посетить ярмарки и воспользоваться возможностью приобрести качественные товары по выгодным ценам.