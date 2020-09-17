Ремонт дороги по улице Рыскулова сегодня проверяют специалисты.

Сотрудники дорожной инспекции вырезают кусок асфальта с дороги и велосипедной дорожки — они покажут, на совесть ли подрядчики клали асфальт или же пожалели материалов. Кроме того, проверку проходят бордюры и ирригационные лотки. Предварительное заключение специалистов — дорогу проложили «на отлично».

«С нами приехала лаборатория, которая осуществляет анализ, и они через 10-дневный срок дают свое заключение. Предварительно, толщина асфальта — 8 сантиметров, велодорожка 5 сантиметров. По текущим СНИПам они соответствуют нормам, но окончательное заключение будет дано специалистами», — рассказал Талгар Серикбаев, первый заместитель руководителя департамента антикоррупционной службы по г.Шымкенту.

Специалистам предстоит проверить асфальт на плотность и морозостойкость. Работы на участке улицы Рыскулова от Байтурсынова до Аль-Фараби начались в этом году. Общая протяженность участка охваченного средним ремонтом — 4,2 километра. Всего на ремонт дороги выделен 1 миллиард 300 миллионов тенге. Объект переходящий, подрядчикам пока выделили лишь часть средств, но ремонт не останавливается.

«На эти 500 миллионов мы одну сторону закончили. Ирригационные лотки сделали, велодорожку построили. Пока выполняют подрядчики работу за свой счет. Вторую сторону планируем застелить нижний, выравнивающий слой асфальта до конца октября», — рассказал Кайрат Баймендиев, руководитель отдела автомобильных дорог управления ПТ и АД г.Шымкента.

В следующем году рядом с велодорожками проложат широкий тротуар, а саму дорогу закатают верхним слоем асфальта толщиной в 6 сантиметров. Завершить строительство дороги по улице Рыскулова планируют в августе 2021 года.

Анастасия Новикова