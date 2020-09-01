KEGOC является передовой компанией с показателями надежности и эффективности на уровне лучших мировых фирм.

АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»

Тикер: KEGC

Потенциал: 20%

Потенциальные дивиденды за первое полугодие: 83-110 тенге.

Текущая цена: 1710 тенге

Целевая цена: 2050 тенге

Почему покупать?

Неплохой отчет за первое полугодие. Компания недавно отчиталась за первое полугодие 2020 года. В целом отчет оказался позитивным для компании по части восстановления прибыльности за счет обратного укрепления тенге во втором квартале. К тому же чрезвычайное положение, большая часть которого пришлась на второй квартал, не оказало значительного влияния на компанию. Потребление электроэнергии в Казахстане за второй квартал упало всего лишь на 1,7% г/г. К тому же отдельно в июне потребление электроэнергии достигло прошлогоднего показателя. Квартальная выручка компании выросла на 36,3% г/г и оказалась практически на одном уровне с показателем предыдущего квартала, который за счет сезонности сильнее текущего квартала. Подобное увеличение выручки произошло благодаря повышению тарифов и росту реализации покупной электроэнергии. Благодаря росту выручки EBIT-маржа компании в первом полугодии 2020 года составила 24% против прошлогодних 23%, несмотря на рост доли низкорентабельных статей дохода. Чистая прибыль в первом полугодии составила 28,6 млрд тенге, или 110,12 тенге на акцию (86,82 тенге в прошлом году). Увеличение дивидендов по итогам первого полугодия 2020 года. Компания выплачивает дивиденды каждые полгода, и можно сказать, что вероятность увеличения дивидендов в этом году достаточно высока (в прошлый раз за первое полугодие 2019 года было выплачено 67,17 тенге на акцию). Во-первых, рост чистой прибыли позволяет компании заплатить больше дивидендов. Во-вторых, увеличение объема денежных средств и эквивалентов на балансе на 17,3% во втором квартале до 108 млрд тенге позволяет компании без проблем направить 100% чистой прибыли (41,4 млрд тенге) на дивиденды. Также плюсом является поручение Президента нацкомпаниям по выплате дивидендов в увеличенном размере или до 100% чистой прибыли. Учитывая, что KEGOC традиционно платит дивиденды в размере 75-80% прибыли, можно ожидать, что дивиденды в этот раз составят от 83 до 110 тенге на акцию, если компания решит выплатить все 100% чистой прибыли. Рекомендация по дивидендам от совета директоров будет озвучена в течение месяца, и ее можно будет увидеть в материалах к внеочередному общему собранию акционеров, которое, как правило, должно состояться к концу октября.

KEGOC: описание компании

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» предоставляет надежное функционирование и эффективное развитие ЕЭС Казахстана в соответствии с современными техническими, экономическими, экологическими вызовами, стандартами профессиональной безопасности и охраны здоровья.