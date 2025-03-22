Крупнейший импорт электроэнергии в истории Казахстана: что происходит и почему

Казахстан стал закупать еще больше электроэнергии. По данным бюро национальной статистики в январе этого года страну импортировали около 22 миллиардов кВт·ч электроэнергии. Это в 65 раз больше, чем за такой же период прошлого года, когда объем закупа составил всего около 300 миллионов кВт·ч.

Правда, эксперт Олжас Байдильдинов говорит, вероятнее всего произошла какая то ошибка. И такой объем мы ни импортировать, ни потребить не могли, говорит специалист.

«Общее потребление в Казахстане это 115-120 миллиардов кВт·ч в год, а мы за один январь импортировали столько, сколько потребляем примерно за два месяца. У нас что вся энергетика не работала или все ТЭЦ сломались? Это скорее какая-то ошибка», — предположил член клуба экспертов при Сенате Парламента РК, основатель Телеграм-канала «БАЙДИЛЬДИНОВ.НЕФТЬ» Олжас Байдильдинов.

В KEGOC также опровергли информацию, и заявили что потребление электроэнергии всего Казахстана за январь этого года составило только 11,5 млрд кВт·ч, то есть в 2 раза меньше.

Тем не менее, импорт электроэнергии в Казахстан продолжается, особенно в зимние месяцы, когда традиционно растёт потребление. Основным поставщиком остаётся Россия. И закупочные цены напрямую сказываются на стоимости электроэнергии для казахстанского потребителя, отмечают эксперты.

Асхат Жапсарбай, международный эксперт по тарифам: «Импортировали мы по разным ценам, с России импортируем по рыночной цене, которая складывается на торгах и на балансирующем рынке. Насколько я знаю, это 35-37 тенге за киловатт. Влияние тарифов России также оказывает на нас, но и наш балансирующий рынок стал достаточно дорогой».

Эксперт ожидает, что тарифы на электроэнергию в этом году вырастут на 20–23,5%, а через полтора-два года цены и вовсе сравняются с российскими. При этом средний износ электрических сетей в Казахстане достигает 72%. В правительстве сейчас разрабатывают нацпроекты по модернизации и инвестициям, что должно улучшить ситуацию, но также отразится на тарифах.

Нурлан Бутатбаев, заместитель председателя комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК: «Национальный проект подразумевает модернизацию коммунальных сетей, неоднократно уже на эту тему были подняты вопросы. Понятно, что сейчас большой износ по сетям. В ближайший 5-летний период планируется вливание инвестиций, в том числе, за счет тарифа и из республиканского бюджета».

Дефицит электроэнергии, по словам экспертов, будет только нарастать. А значит и импорт будет расти. Поэтому важно модернизировать старые ТЭЦ и задуматься о строительстве не одной а нескольких атомных электростанций, говорят эксперты. Первую планируют построить только через 10 лет.