По прогнозам синоптиков в Туркестанской области и в Шымкенте в начале октября ожидается переменчивый характер погоды.

1 октября в горных районах области пройдет дождь с переходом в снег. Ночью температура воздуха опустится до +2…+7 градусов. Днем столбик термометра на отметке +15…+20 градусов. Постепенно потеплеет. Уже второго октября температура воздуха поднимется до… +23.

«В Шымкенте 30 сентября по прогнозам возможен дождь. 1 октября днем температура воздуха +18-+20 . А второго октября столбик термометра поднимется до + 22 градусов тепла», — рассказала Асия Қыдырбаева, руководитель отдела Туркестанского областного филиала РГП «Казгидромет».