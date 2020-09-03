Под председательством акима города Мурата Айтенова в рамках «Программы развития города Шымкент» состоялось заседание Управляющего совета проектного офиса.

На повестке дня рассматривался вопрос повышения персональной ответственности руководителей за реализацию проектов. Также отмечено о необходимости отслеживать за своевременным и качественным выполнением работ по обновлению и дополнению показателей, а также проектов на информационном стенде KPI кросс-платформы «Easy Project», сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Стоит отметить, что в феврале текущего года для достижения социально-экономических показателей в Шымкенте был создан проектный офис по оптимизации системы управления. Данная работа была начата в целях выполнения поручения Главы государства по восстановлению экономического роста до конца года.

Аким города подчеркнул, что на сегодняшний день разработан инструмент, позволяющий обеспечить автоматизацию мониторинга ключевых показателей (KPI) с возможностью сопоставления плановых и фактических показателей в онлайн-формате и оценкой вклада каждого проекта в их достижение.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил оптимальное решение реформ в государственном управлении. На первое место Президент поставил задачу по изменению подходов к государственному управлению, кадровой политике, системе принятия решений и ответственности за их выполнение. Методы проектного управления, которые мы внедряем в работу акимата, дают нам возможность максимально подготовиться к реализации данного поручения. Подготовительный этап внедрения новой системы управления мы завершили. Руководители и ключевые сотрудники управлений акимата обучены и владеют практическими навыками работы в информационной системе», -сказал М. Айтенов.

Кроме того, заместителям акима города совместно с руководителями управлений дано поручение еженедельно отслеживать KPI-монитор и проводить работу с управлениями, у которых есть риски невыполнения плановых показателей, выявлять проблемы в конкретных проектах и оказывать содействие в их решении.

«Вчера Президент в своем Послании отметил, что результат должен быть более важным, чем сам процесс. Нам важно не количество проектов, а результат работы. В связи с этим, поручаю руководителю проектного офиса Аскару Сулейменову предоставлять на каждое заседание Управляющего совета список трех лучших и трех худших управлений, с точки зрения фактического выполнения плановых показателей. Соответственно, в отношении худших руководителей управлений будут приниматься меры», — сказал аким.