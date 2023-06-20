Пицца или самса? Итальянские чиновники прибыли в Шымкент

В Шымкент прибыла делегация мэрии из Генуи. Гости побывали на разных объектах, им представили экономические и инвестиционные возможности третьего мегаполиса.

Не обошлось и без традиционного шымкентского гостеприимства.

Город Генуя стал городом побратим с Шымкентом. Представитель мэрии Генуи Дэвид Фалтери уверен, отношения будут крепкими и дружественными.

«Нам очень нравится Шымкент. Мы приехали с целью узнать и наладить еще лучше отношения между нашими городами. Уверен, что у нас получится», — говорит Дэвид Фалтери, представитель мэрии г. Генуя.

Гостям показали не только экономические возможности Шымкента, но и провели настоящий объезд по городу. Гости побывали на открытии объектов, поговорили с жителями и даже попробовали шымкентскую еду.

«Да, мы попробовали самсу и другие блюда, все очень вкусно. Мы рады побывать в Шымкенте. Будем работать и укреплять наши отношения все больше», — говорит Дэвид Фалтери, представитель мэрии г. Генуя.

Город Генуя находится в Италии. Власти Шымкента уже получили приглашение посетить город для обсуждения дальнейших планов.