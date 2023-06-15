Афишу с рекламой центра Елены Малышевой в Шымкенте убрали

На брифинге в СЦК у акима Шымкента спросили про центр Елены Малышевой, который якобы откроется в Шымкенте.

Аким ответил. Что афишу уже убрали, при этом в акимат не поступало заявок об открытии медицинского центра.

«К нам никто не обращался и не просил разрешения на открытие. Да, я узнал об этом центре. Нет никаких документов, никаких законных документов. Афишу уже убрали», — сказал аким Мурат Айтенов.

Мурат Айтенов отметил, что его подчиненные выехали на место, где был выставлен рекламный стенд. Если повторно будет выставлена незаконная реклама и без лицензии, центр открываться не будет.