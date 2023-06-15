Аким Шымкента выступил в СЦК. О чем говорили

Аким Шымкента отчитался о проделанной работе в Шымкенте. В столичном центре СЦК Мурат Айтенов отметил, что проблемные вопросы в мегаполисе решаются постепенно.

Упор идет на инфраструктуру, дороги, коммунальные и социальные вопросы.

На встрече с журналистами аким Шымкента рассказал, какие проблемные вопросы беспокоят горожан.

Журналистам же интересны были бюджет города, некачественные дома и беспризорные животные.

И это не главная проблема, журналистов интересует качество новых домов в Шымкенте. Айтенов отметил, что в городе на следующий год планируют сдать около 5 тысяч квартир, по государственным программам, жилищный бум в мегаполисе продолжается. И проблема качества новых домов есть.

«Да, есть такая проблема, мы регулярно встречаемся и проверяем. 1200 недочетов уже выявлено, 3 компании вошли в черный список. Технадзор ведет тотальную работу, мы будем делать так, чтобы такого не повторялось. В мегаполисе создана специальная комиссия, которая регулярно без предупреждения посещает строительные объекты», — говорит Мурат Айтенов аким г. Шымкента

Один из важных вопросов и проблемный — инфраструктура. За последние 5 лет на инженерную инфраструктуру из бюджета направлено 191 млрд тенге, из которых 166 млрд тенге выделено за последние три года. Уже построен 1 магистральный водопровод, мощность которого достигла 364 тыс. куб. м в сутки. В городе не осталось населенных пунктов, где воду подвозят на цистернах.

«До 2030 года он должен выйти на максимальные показатели. Путем строительства 4 подстанций мощность электроэнергии достигла 490 мВт, потребность города до 2025 года обеспечена. В сфере газификации путем строительства новых АГРС мощность газа достигла 430 тыс. кубометров в сутки и решена проблема природного газа до 2030 года», — говорит Мурат Айтенов, аким г. Шымкента

Спросили у акима про центр Елены Малышевой, который якобы откроется в Шымкенте. Аким ответил, что афишу уже убрали.

«К нам никто не обращался и не просил разрешения на открытие. Да, я узнал об этом центре. Нет никаких документов, никаких законных документов. Афишу уже убрали», — говорит Мурат Айтенов.

В завершении встречи с журналистами аким заявил, что в городе уже идет подготовка полным ходом к отопительному сезону. Прошлых ошибок этой зимой не повторят, отметил аким.