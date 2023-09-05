В Шымкенте ожидается смена акима?

В Шымкенте пройдёт внеочередная сессия депутатов городского маслихата на котором народные избранники назначат нового акима города, передает OTYRAR.

Объявление появилось на сайте маслихата города Шымкента. Собрание пройдёт в 15:00 дня 5 сентября.

«В соответствии с пунктами 5,6 «Правила дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы», утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 8 июня 2022 года №912, состоится собрание депутатов маслихата города Шымкент.

Повестка дня: О даче согласия на назначение акима города Шымкент.

Время проведения: 5 сентября 2023 года в 15.00 часов».



Напомним, Мурат Айтенов находится на посту акима Шымкента почти 3 года. Кто станет новым градоначальником южного мегаполиса пока неизвестно.