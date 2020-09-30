В Шымкенте планомерно ведутся работы по благоустройству и ремонту дорог жилых массивов на территории районов, передает Otyrar.KZ.

На сегодняшний день в ряде жилых массивов микрорайона Жулдыз Енбекшинского района проложены дороги из гравия, сообщает Информационно-коммуникационный центр города Шымкента.

В частности, 3000 метров гравия были проложены на улицах жилого массива Карабастау, 800 метров в жилом массиве Жулдыз и 3600 метров в жилом массиве «Бадам-2».

Отметим, в этом году в Шымкенте на всех грунтовых дорогах планируется укладка гравия.