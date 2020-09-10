Об этом рассказали в Минздраве.

Несмотря на снижения роста заболеваемости ослаблять карантин в стране пока не планируют, а в выходные в стране будет сохраняться жесткий локдаун. По словам Цоя, это вынужденная мера. Она необходима для сохранения положительной эпидемиологической ситуации по стране.

Кроме того, в минздраве расширили список потенциальных получателей прививки. Медицинские работники, педагоги и люди с хроническими заболеваниями попали в список тех, кого будут вакцинировать за счет государства, когда Казахстан закупит вакцину от коронавируса. По словам главы минздрава сейчас в него входят почти 3 миллиона человек, при том, что делать вакцину придется двукратно, закупить планируется почти 6 миллионов доз.

«Для обеспечения потребности в вакцине против COVID-19 в минздраве определены группы риска, подлежащие вакцинации. Это лица с хроническими заболеваниями старше 60 лет, медицинские работники, педагоги. Предварительное количество подлежащих вакцинации по республике составляет 2,798 млн человек, что составляет 15% от всего населения»,- рассказал Цой.

Министр внутренних дел попросил Цоя включить в список и полицейских. Правда, какой вакцине отдадут предпочтение для вакцинации казахстанцев, пока неизвестно. По словам Цоя, переговоры ведутся по возможному закупу российской вакцины «Спутник V» и оксфордской вакцины компании «АстраЗенека». Не оставляют надежды и на то, что испытания успешно пройдет и казахстанская вакцина. QazCovid-in уже согласились испытать на себе 627 казахстанцев. А между тем эпидемиологическая ситуация в Казахстане улучшилась, за последние сутки зарегистрировано всего 73 человека с положительным тестом на COVID-19.

«В настоящее время достигнута устойчивая эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией. На 9 сентября зарегистрировано 106 498 больных. За последние сутки зарегистрировано 73 человека с положительным результатом COVID-19. Получают лечение 4810, выписано 100 042 или 94%. Умерли — 1646. Вместе с тем, в республике зарегистрировано 28 228 вероятных случаев коронавирусной инфекцией с ПЦР минус»,- поделился статистикой глава Минздрава.

На фоне стабилизации ситуации в нашей стране, в ряде стран Европы и, Азии с начала августа наблюдается резкий рост распространения коронавирусной инфекции. В странах СНГ средний рост заболеваемости составил 0,5%, что в пять раз выше, чем в Казахстане. В подтверждение слов Цоя, управление общественного здравоохранения Швейцарии исключило Казахстан из списка стран, по возвращении из которых необходимо соблюдать карантин. По словам Цоя это свидетельствует о правильно выбранной тактике в борьбе с коронавирусом и стабилизации текущей эпидситуации в Казахстане)))

Анастасия Новикова