Сталкинг, принуждение к браку и насилие: о чём предупредили школьников Шымкента

В Шымкенте учащимся школы №21 провели разъяснительную лекцию, посвящённую профилактике правонарушений и защите прав человека. Встреча состоялась в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Тұрмыс».

Школьникам рассказали о недопустимости сталкинга, похищения девушек с целью принуждения к вступлению в брак и семейно-бытового насилия. Основное внимание уделили правовым последствиям противоправных действий, личной безопасности и способам защиты от угроз. Организаторы отметили, что главная цель подобных встреч — повышение правовой грамотности подростков, формирование уважения к закону и предупреждение различных форм насилия.

Сталкинг и похищение девушек: о чём предупредили школьников

Учащимся объяснили, что систематическое преследование, угрозы, принуждение и нарушение личных границ недопустимы. Подросткам напомнили о необходимости своевременно обращаться за помощью при возникновении опасных ситуаций. Отдельной темой стало похищение девушек с целью принуждения к браку. Школьникам разъяснили важность добровольного согласия на вступление в брак и недопустимость любых форм давления и принуждения. Знание своих прав помогает подросткам распознавать противоправное поведение и понимать, какие действия необходимо предпринимать для собственной безопасности.

Почему нельзя замалчивать семейно-бытовое насилие

Во время лекции также обсудили проблему семейно-бытового насилия. Участникам напомнили, что насилие нельзя оправдывать семейными обстоятельствами, а замалчивание подобных случаев может препятствовать своевременной защите пострадавших. Особое внимание уделили ответственности каждого человека за собственные поступки. Подросткам объяснили, почему важно уважать права окружающих, не оставаться равнодушными к противоправным действиям и обращаться в компетентные органы за защитой.

В Шымкенте повышают правовую грамотность подростков

Проведение профилактических встреч направлено на формирование у молодёжи неприятия насилия и повышение уровня правосознания. Подобная работа соответствует принципам «Закона и порядка», предусматривающим уважение прав граждан, предупреждение правонарушений и укрепление общественной безопасности. Такие разъяснительные мероприятия помогают школьникам лучше понимать свои права и обязанности, распознавать опасные ситуации и знать, куда обращаться при нарушении закона.