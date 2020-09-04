Об этом сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

«Сюда могут попасть только талантливые дети, а большинство преподавателей — выпускники консерваторий. В школе для детей закуплены уникальные музыкальные инструменты, из которых после успешного обучения детей можно собрать большой оркестр.

Умирзак Шукеев во время посещения школы распорядился усилить материально — техническую базу школы и утвердил эскиз памятника Шамши Калдаякову, который появится перед зданием школы до конца этого года. Скульптура будет удобна для общения с детьми и посетителями, можно будет сделать селфи, посидеть рядом с композитором и загадать желание», — написал заместитель акима в социальной сети.