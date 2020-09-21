На большую часть территории Казахстана сохраняет влияние Северо-Западный циклон, с которым пройдут дожди, местами с грозами.

Лишь в восточной части страны — погода без осадков. Местами по РК ожидаются- усиление ветра на юге с пыльной бурей, в центральной части шквал, на юго-востоке – туман.

В Акмолинской области ночью местами, днем на большей части ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. В Северо-Казахстанской области ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Карагандинской области ожидается местами гроза, шквал, возможен град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Атырауской, Павлодарской, днем Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами ветер 15-20, в Павлодарской области порывы 23 м/с. В Кызылординской области днем на большей части усиление ветра 15-20 м/с, местами с пыльной бурей. В Туркестанской области местами ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами гроза. В Жамбылской области местами -туман, днем гроза, ветер 15-20 м/с.

На большей части Карагандинской, местами Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.